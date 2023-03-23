Мир 23 марта 2023, 22:33 Китай стал соавтором резолюции России по расследованию диверсий на «Северных потоках» Зампостпреда при ООН Полянский: Китай стал соавтором резолюции РФ по «Северным потокам» Pixabay

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Китайская Народная Республика выступила соавтором проекта резолюции России о международном расследовании взрывов на «Северных потоках». Об этом в Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны», — написал дипломат.

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Голосование в Совбезе ООН по проекту российской резолюции о расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» состоится 27 марта. Западные делегации «демонстративно не включились в работу» по проекту, отметил Полянский. По словам дипломата, из документа убрали все противоречащие моменты для конструктивно настроенных партнеров.

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«В результате у западников, которые в эту работу демонстративно не включались, остался один единственный „аргумент“: международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии», — сообщил дипломат.

При этом Полянский упомянул про переписку, из которой понятно, что у России нет никаких оснований доверять этому расследованию.

Ранее американский журналист, проводивший свое расследование диверсий в Балтике, «взорвал» информационную бомбу — канцлер Германии Олаф Шольц с осени поддерживает США в намерении скрыть обстоятельство подрыва газопроводов. Знал ли Шольц о диверсиях заранее — неизвестно, но ясно, что немецкий канцлер причастен к попыткам США утаить правду.