Мир 22 марта 2023, 16:21 Херш уличил Шольца в сокрытии данных о диверсии на «Северных потоках» Журналист Херш: канцлер ФРГ Шольц поддерживает замалчивание правды о «Северных потоках» РИА «Новости»

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Американский журналист Сеймур Херш, который прославился расследованием диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц с осени поддерживает США в намерении скрыть, что произошло на самом деле. Публикация Херша появилась на платформе Substack.

Журналист уточнил: знал ли Шольц о теракте заранее — доподлинно неизвестно, однако он точно причастен к попыткам США утаить правду.

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«Канцлер Шольц <…> явно с прошлой осени замешан в поддержке сокрытия администрацией Байдена своей операции в Балтийском море», — заявил Херш.

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Он напомнил, что немецкий канцлер посетил США в начале марта и участвовал только в двух открытых мероприятиях. Ни Шольц, ни президент Соединенных Штатов Джо Байден не устраивали пресс-конференций во время этого визита. Но позже стало известно, что лидеры двух стран провели 80-минутную встречу, на которой большую часть времени оставались с глазу на глаз, даже без помощников. Официальных заявлений по ее итогам также не последовало. Источник, имеющий доступ к дипломатической информации, сообщил, что речь шла как раз о «разоблачении темы газопроводов». Возможно, после этих переговоров сотрудникам ЦРУ поручили подготовить прикрытие в сотрудничестве с немецкой разведкой.

Херш констатировал, что решение Байдена о диверсии было глупым, а теперь он погряз во лжи.