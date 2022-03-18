США надеются отменить многие санкции против РФ после спецоперации на Украине

США надеются отменить многие из принятых в отношении России санкций, если страна остановит специальную военную операцию и восстановит суверенитет Украины. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента, сообщил ТАСС.

Также США рассчитывают принять меры в отношении тех стран, которые помогут России уйти от санкций либо помогут размещать денежные средства РФ.

В то же время американская сторона осознает, что введенные ограничения напрямую влияют на население России, однако их главная цель — власти страны.

Запад постарается принять все необходимые меры для минимизации последствий введенных санкций в отношении России.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны в дальнейшем будут только усиливать санкционное давление, но РФ к этому уже привыкла.