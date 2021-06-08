Китай сравнил обвинения в создании коронавируса с ложью об оружии у Ирака

Представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй сравнил заявления о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 с ложными обвинениями в адрес Ирака. Страну в 2000-е годы обвинили в обладании оружием массового уничтожения.

По его словам, происхождение нового типа коронавируса — это научный вопрос. Его должны изучать ученые по всему миру. Не надо эту тему политизировать.

«Кампания, направленная на политизацию исследования происхождения и дискредитации Китая, не отличается от лжи о том, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, прозвучавшей 12 лет назад», — написал он в Twitter.

Дипломат отметил, что любое заявление о происхождении коронавируса должно быть сделано в соответствии с процедурами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и научно обоснованными методами.

Штаты не раз обвиняли Китай в создании SARS-CoV-2. Недавно бывший глава Госдепа Майк Помпео заявил, что КНР скрывал военные разработки в уханьской биологической лаборатории. Американский политик допустил, что оттуда могла произойти утечка вируса.

Незадолго до вторжения Штатов и их союзников в Ирак на тот момент госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании СБ ООН объявил о том, что у главы Ирака Саддама Хусейна есть технология по производству биологического оружия. В качестве доказательства Пауэлл показал пробирку с белым порошком и заявил, что в ней образец производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения. Позже выяснилось, что политика дезинформировало ЦРУ. Пробирки были фальшивыми.