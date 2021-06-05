Помпео обвинил Китай в разработке коронавируса в Ухане

В США вновь заявили о сокрытии Китаем военных разработок в уханьской биологической лаборатории. Бывший глава Госдепа Майк Помпео допустил, что оттуда могла произойти утечка вируса.

Политик в эфире Fox News обвинил Национальный институт здравоохранения в попытке остановить расследование истинного происхождения COVID-19.

Экс-госсекретарь заявил, что ведомство под его руководством проделало хорошую работу, несмотря на сопротивление внутренней бюрократии.

Китай, предупредил Помпео, будет делать все, чтобы мир никогда не узнал о секретной военной деятельности в Уханьском институте вирусологии (WIV). Выяснить об этом, по его словам, удалось многое.

«Мы знаем: эта лаборатория была четвертого уровня и раньше имела утечки из-за недостатков в безопасности. <…> Были врачи, которые заболели и были госпитализированы осенью 2019 года. <…> В той же лаборатории велась военная деятельность. Мы не знаем, что они делали. И то, что они не хотят, чтобы вы знали, указывает — мы не должны сомневаться», — заявил бывший госсекретарь.

Помпео заявил, что в Китае могли бы все объяснить. Рано или поздно мир узнает, что китайцы были в курсе произошедшего в вирусологической лаборатории.

Бывший чиновник резко высказался о невежестве ведущего эксперта по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи. Эксперт ранее утверждал, что компартия Китая не меньше других заинтересована в выяснении происхождения вируса.

«Говорить о том, что китайцы заинтересованы в том, чтобы мы узнали о том, что произошло, — просто безумный треп. Китайцы глубоко заинтересованы в сокрытии этого факта», — сказал Помпео.

Расследование происхождения коронавируса продолжается. Эксперты считают, что найти его источник очень важно для предотвращения в будущем подобных эпидемий.