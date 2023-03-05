05 марта 2023, 07:16
Китай собрался вести решительную борьбу против независимости Тайваня
Китай в 2023 году запланировал вести решительную борьбу против независимости Тайваня
Власти Китай опубликовали план развития государства на 2023 год, в котором прописан пункт о борьбе с независимостью Тайваня с целью воссоединить государство. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы будем способствовать воссоединению Родины и вести решительную борьбу против так называемой независимости Китая», — указано в документе.
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Уточняется, что КНР намерена придерживаться курса налаживания мирных отношений с Тайванем, чтобы в итоге вернуть себе контроль над островом.
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Власти островного государства считают страну независимой от Китая, тогда как китайское правительство рассматривает Тайвань в качестве одной из своей провинций.
Ранее министерство обороны США назвало маловероятным военное вторжение Китая в Тайвань.
Китай
Тайвань
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