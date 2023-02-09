Мир 09 февраля 2023, 20:01 Нападение материкового Китая на Тайвань в Пентагоне назвали необязательным Минобороны США: не факт, что материковый Китай нападет на Тайвань Unsplash

Читать 360tv в

Военное вторжение континентального Китая на Тайвань не является неизбежностью. Таким мнением поделился помощник министра обороны США по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Или Ратнер. Его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что такую позицию ранее несколько раз озвучивал глава ведомства Ллойд Остин. Тот неоднократно заявлял, что не считает вторжение на Тайвань неизбежным или неминуемым.

Реклама

«Мы продолжаем придерживаться той же оценки», — сказал Ратнер.

Реклама

Конфликт США и Китая, связанный с международным статусом Тайваня, обострился после визита на остров тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она посетила спорную территорию в августе прошлого года.

Разногласия связаны с определением независимости Тайваня. Власти материкового Китая считают, что регион входит в состав КНР в статус одной из его провинций. В визите Пелоси на остров власти страны усмотрели скрытую поддержку стремления Тайваня к независимости.