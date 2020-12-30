Китай сделал гостайной исследования о коронавирусе и закрыл пещеры с летучими мышами

По данным агентства, «под пристальным вниманием властей» Китая находятся пещеры в провинции Юньнань, в которых живут летучие мыши. Корреспонденты AP пытались попасть в эти пещеры. Но их туда не пустили агенты госбезопасности КНР.

Тем не менее правительство выделяет гранты на крупные суммы ученым, которые изучают происхождение этого вируса. Госслужащие следят за выводами исследований и требуют, чтобы перед публикацией их одобрила специальная группа при правительстве. Особое внимание уделено заброшенной шахте, населенной летучими мышами. В 2013 году у них обнаружили вирус RaTG13 — ближайший генетический родственник SARS-CoV-2.

Агентство утверждает, что китайские специалисты начали исследовать потенциальных первоисточников SARS-CoV-2 с начала пандемии коронавируса. Однако данные до сих пор нигде не опубликованы.

В начале декабря китайские ученые заявили, что коронавирус впервые появился и начал распространяться в Индии, а не в Китае.