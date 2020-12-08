Китайские ученые обвинили Индию в распространении коронавируса

«Ухань не является местом, в котором SARS-CoV-2 впервые передался от человека к человеку», — подчеркнули эксперты в 22-страничной работе.

Отмечается, что статью отправили в известный научный журнал Lance. Редакторы издания, ознакомившись с ней, отказались ее публиковать. Кроме этого, они попросили убрать документ из свободного доступа в Сети.

Согласно еще одной теории, которой придерживается главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзуню, COVID-19 занесли в КНР через замороженные продукты из-за рубежа.

Представители ВОЗ уверены, что возможность заражения таким путем крайне низка. Они согласны с нем, что вирус может сохраняться на поверхностях долгое время. При этом чаще всего он распространяется при тесном контакте людей. Несмотря на такие заключения, жители Китая охотно верят заявлениям местных ученых.