Мир 17 марта 2023, 09:38 Китай решил продолжать строить стратегические отношения с Россией «спиной к спине» Посол Ханьхуэй: Китай намерен тесно сотрудничать с Россией в сфере энергетики РИА «Новости»

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Китай намерен продолжать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» с Россией, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью РИА «Новости».

Дипломат добавил, что обе страны продвигают принципы многополярности мира и демократизации международных отношений. По его оценке, именно Китай и Россия обеспечивают надежные гарантии для глобального стратегического равновесия.

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Говоря о неспокойной обстановке в мире, Ханьхуэй подчеркнул, что отношения РФ и КНР только укрепляются в ответ, став образцом международных отношений нового типа.

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По его словам, диалог Китая и России строится на принципах неприсоединения к блокам и непротивостояния. Также партнерство стран не направлено против третьих государств, поэтому не представляет угрозы для других.

Отдельно он отметил планы развивать партнерские отношения в сфере энергетики, чтобы вносить позитивный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности.

Ранее актуальность курса КНР на сотрудничество с Россией подтвердил глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И во время визита в Москву.