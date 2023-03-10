Мир 10 марта 2023, 14:58 Лавров заявил, что Китай продолжит курс на сотрудничество с Россией Лавров: Ван И во время визита в РФ подтвердил актуальность сотрудничества России и Китая piqsels

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Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И во время февральской поездки в Москву подтвердил актуальность курса Китая на сотрудничество с Россией. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он рассказал об отношениях между двумя странами в рамках интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«[Ван И] четко подтвердил преемственность китайского руководства после последнего съезда Компартии Китая в отношении курса на координацию, сотрудничество с Россией», — сказал Лавров.

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По его словам, представитель КНР высказал эту позицию властей страны на встречах с рядом российских политиков. Среди них Лавров назвал себя, главу РФ Владимира Путина и секретаря Совета безопасности государства Николая Патрушева.

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Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Ван И высказал заинтересованность и в других сферах взаимодействия. Такими направлениями Лавров назвал реализацию перспективных двусторонних проектов и ответственное совместное поведение на международной арене.

Он отметил, что и Китай, и Россия осознают высокую значимость в вопросах обеспечения стабильности.