На прошлой неделе профессор китайского Университета Жэньминь Цзинь Санронг на лекции рассказал студентам, что стало причиной внезапного и загадочного ухудшения состояния индийских солдат на спорной границе с Китаем. Этот участок Тибета им пришлось спешно покинуть.

Как стало известно The Daily Mail, он заявил, что Пекин использовал оружие, работающее на основе высокочастотных электромагнитных импульсов. Под его воздействием совершенно здоровые мужчины поучаствовали симптомы острого желудочного расстройства. Их рвало, появилась слабость, повысилась температура. Профессор заявил, что Китай решил проблему и не стал дезавуировать новое оружие. Дели промолчало потому, что проиграло.

Издание утверждает, что о существовании оружия направленной энергии (DEW) известно давно, но, похоже, это был первый раз, когда такое оружие применялось открыто. Военные США разработали собственную нелетальную систему DEW, которая была развернута в Афганистане в 2010 году, но она никогда не участвовала в боевых действиях.

Индийские власти назвали заявление профессора фейком, но член британского парламента Тобиас Эллвуд, председатель Специального комитета обороны считает, что это не так.

«Мы знаем, что китайцы уже какое-то время исследуют и разрабатывают эти виды оружия», — сказал он изданию. Его также тревожит тот факт, что это оружие могло использоваться и раньше.

В частности, на Кубе. Несколько американских дипломатических работников пару лет назад жаловались на острую боль в ушах и потерю работоспособности. Пострадали десятки человек. Явлению, получившему название «гаванский синдром», врачи так и не нашли объяснения.

Тобиас Эллвуд подозревает, что все эти люди стали жертвами какой-либо модификации DEW, и настаивает на проведении расследования. В этом случае под его подозрения попала Россия. Парламентарий утверждает, что Москва и раньше нападала с помощью микроволнового излучения на американских дипломатов. Эллвуд рассказал, что в 1953–1979 гг. под облучение попали чиновники американской дипмиссии в Москве. Позднее у них было обнаружено аномально большое количество лейкоцитов в крови, что привело к серьезным проблемам со здоровьем.

Считается, что американская DEW, известная еще как MEDUSA (Mob Excess Deterrent using Silent Audio) излучает микроволны, которые превращаются в звук внутри головы. Это не считается опасным и потенциально может использоваться как форма сдерживания толпы.

Если у американцев или британцев есть более мощная и опасная версия, то она держится в секрете.

В июле 2019 года стало известно, что мозг 40 экс-сотрудников посольства США на Кубе, которые подверглись так называемым «акустическим атакам», имеет видимые различия по сравнению с контрольной группой. Врачи назвали их ошеломительными.