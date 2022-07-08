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    08 июля 2022, 12:56

    Китай провел военные учения возле Тайваня

    Представитель НОАК Ши И: КНР провел военные учения возле Тайваня

    Максим Зинкин

    Вооруженные силы Китая провели масштабные военные учения неподалеку от Тайваня. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И, его слова привела пресс-служба ведомства в социальной сети WeChat.

    «Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая провела практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, а также патрулирование различных видов и родов войск», — заявил он.

    Ши И подчеркнул, что поддержка США сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, лишь вредит миру в Тайваньском проливе.

    Ранее посол КНР во Франции Лу Шайе заявил, что Китай готов решить вопрос с Тайванем военным путем.