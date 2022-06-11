Салют запустили в честь открытия автомобильного моста между Россией и Китаем

Первый автомобильный мост открыли между Россией и Китаем. Запуск движения транспорта из Благовещенска в Хэйхэ отметили салютом. Такой подарок местным жителям сделали строители.

«Красивое завершение важного дня! Спасибо строителям международного моста за прекрасный салют!» — написал губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.

К сообщению глава региона добавил фотографии и видео салюта. Посмотреть на пиротехническое шоу собрались сотни жителей Благовещенска. Они наблюдали за салютом на набережной реки Амур. Представление длилось около пяти минут.

Источник фото: t.me/OrlovAmur

Автомобильный мост между Благовещенском и Хэйхэ открыли в пятницу, 10 июня. Салют по этому поводу начался в 22:00 (16:00 по московскому времени). Пиротехнику запустили с баржи.

Строительство переправы для грузового транспорта и легковых машин началось в декабре 2016 года. Работы проводили сразу на двух берегах. Движение по мосту планировали запустить еще осенью 2020 года, но открытие пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом.