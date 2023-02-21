Мир 21 февраля 2023, 07:40 Глава МИД Китая призвал прекратить заявления в духе «сегодня — Украина, завтра — Тайвань» Глава МИД КНР Ган призвал перестать говорить в духе «сегодня — Украина, завтра — Тайвань» Викимедиа

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Китайские власти попросили перестать ряд стран подливать масло в огонь украинского конфликта и не делать заявления, что «сегодня — Украина, завтра — Тайвань». Об этом сказал МИД КНР Цинь Ган. Его слова привело Центральное телевидение Китая.

«Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, прекратить сваливать ответственность на Китай, прекратить поднимать шум вроде „сегодня — Украина, завтра — Тайвань“», — заявил он.

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Остров Тайвань управляется самостоятельной администрацией с 1949 года. КНР считает его одной из своих провинций, но местные власти не согласны с этим. Ранее китайская газета Global Times написала, что после Украины следующей целью НАТО станет Тайвань.

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Ситуация вокруг Тайваня накалилась после того, как в августе 2022 года остров посетила в то время занимавшая пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. После ее поездки Народно-освободительная армия Китая начала серьезные маневры рядом с Тайванем.