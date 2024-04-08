08 апреля 2024, 14:48
Китай призвал США не очернять его отношения с Россией
МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять нормальные отношения Китая и РФ
Западные страны, в том числе США, не должны очернять нормальные отношения России и Китая. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Таким образом дипломат отреагировала на заявление главы Минфина Джанет Йеллен, предупреждавшей о «серьезных последствиях» для китайских компаний за помощь России.
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«Со своей стороны Китай всегда держал под контролем экспорт товаров двойного назначения в соответствии с нормативными актами и законами. Соответствующие страны не должны очернять отношения КРН и России, а также осуществлять на них нападки», — сказала представитель китайского МИД.
Нин добавила, что продуктивное сотрудничество Китая и России в различных областях не должно как-то ограничиваться.
Ранее Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном предупредила, что помощь российской оборонно-промышленной базе является недопустимой.
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