Мир 06 апреля 2024, 13:30 Китай предупредили о «серьезных последствиях» помощи России Глава Минфина США пригрозила Китаю «серьезными последствиями» за помощь России Unsplash

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Министр финансов США Джаннет Йеллен провела встречу в Гуанчжоу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Она заявила, что при выявлении случаев помощи китайского бинеса России в конфликте с Украиной КНР ждут «серьезные последствия», сообщило Центральное телевидение Китая.

По словам Йеллен, предприятия, включая компании КНР, не должны финансово поддерживать Россию в конфликте с Украиной. Министр подчеркнула, что также недопустима помощь российской оборонно-промышленной базе.

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Лифэн выразил серьезную озабоченность ограничениями со стороны США в отношении КНР.

Пекин предоставил Вашингтону доклад по проблемам, которые связаны с использованием национальных производств.

Участники встречи провели конструктивную беседу о договоренностях, достигнутых на уровне лидеров двух государств. Хэ Лифэн и Йеллен также подняли вопрос о макроэкономической ситуации в мире и двусторонних отношениях.