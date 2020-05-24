Тысячи людей выступили против закона о национальной безопасности. Что происходит в Гонконге

В Гонконге снова протесты. Уже арестовано более 100 человек. «360» разобрался в происходящем на юге Китая и выяснил мнение политолога.

На южном полуострове Китая снова неспокойно. Полгода назад по Гонконгу прокатились массовые протесты, однако потом ситуация стабилизировалась — в основном, правда, по причине коронавируса, который заставил всех в течение нескольких месяцев сидеть по домам. Теперь же пандемия в Китае вроде бы побеждена, погода улучшилась — а значит, пришло время снова выходить на улицу. Тем более, что период самоизоляции прошел, а вопросы остались.

Поэтому 24 мая, забыв о все еще действующих мерах социального дистанцирования, на улицы Гонконга вышли тысячи человек, чтобы выразить протест против нового законопроекта материкового Китая «о национальной безопасности». Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водяные пушки — это немного усмирило собравшихся, и к вечеру большинство из них разошлись по домам.

Тем не менее, за весь день около 120 человек были арестованы, а шестеро, как сообщают СМИ, были доставлены в местные больницы с ранениями различной степени тяжести, которые они получили в ходе уличных столкновений.

Теперь США грозит Китаю новыми санкциями, а Пекин в срочном порядке готовит новый законопроект о противодействии мятежу и сепаратизму.

Предыстория

До 1997 года Гонконг являлся территорией Великобритании, после чего был передан Китайской Народной Республике, но с одним условием — в течение 50 лет (то есть до 2047 года) должен сохранять автономию, со своим экономическим строем, валютой и конституцией. По сути, Китай брал на себя только вопросы обороны и внешней политики. С тех пор Гонконг и является особой экономической зоной по принципу «Одна страна — две системы», предложенным еще в 1980-х годах Дэн Сяопином в отношении Гонконга, Макао и Тайваня.

Тем не менее, материковый Китай периодически заявляет свои права на полуостров. Так, например, полгода назад с помощью местной администрации пытались подписать закон об экстрадиции в Китай лиц, совершивших преступление в Гонконге. Жители особой экономической зоны сочли это посягательством на свою свободу, решив, что Китай непременно будет использовать новый закон для политических преследований гонконгцев. Это вылилось в массовые протесты, и в итоге от принятия закона пришлось отказаться.

Но 21 мая правительство Китая заявило о новом законопроекте в отношении Гонконга — «О национальной безопасности». Согласно этому документу, на полуострове откроют офисы и смогут работать китайские спецслужбы, чтобы защитить от угрозы сепаратизма. Именно это и стало поводом для новых протестов.

Речь идет не только о политической, но и об экономической свободе гонконгцев: все-таки полуостров находится в особом экономическом положении — одним из условий передачи Китаю было сохранение всех сделок, заключенных гонконгскими компаниями с иностранными. Поэтому и по сей день там много иностранных инвесторов, так что зависимость от материкового Китая для гонконгского бизнеса крайне невыгодна.

Мнение политолога

Своим видением ситуации в Гонконге с «360» поделился политолог, директор Центра им. Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике, Александр Рар. Он выделяет несколько причин того, что в Гонконге регулярно случаются протесты против политики КНР. Во-первых, «за эти десятилетия после передачи полуострова Китайской Народной Республике, в Гонконге выросло прозападно настроенное население». У местных жителей свой взгляд на экономику и внешнюю политику, часто расходящийся с позицией китайского правительства.

Китайское правительство понимает историческую ситуацию, и предлагает Гонконгу компромиссные варианты. Но после пандемии вспыхнули старые конфликты Александр Рар директор Центра им. Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике (DGAP).

Также, по мнению Александра Рара, протесты в Гонконге очень выгодны и будут всячески использоваться США и странами Запада как повод для новых санкций в отношении Китая. Хотя происходящее на полуострове нельзя назвать чем-то навязанным извне. Все-таки протесты вполне реальны и осуществляются силами местных жителей — они же выступают их инициаторами.

При этом не исключено, что события в Гонконге приведут к обострению отношений между Китаем и США, и в этот конфликт будут втянуты и другие страны: Россия, которая, вероятно, примет сторону КНР, и Европа, которая с высокой долей вероятности поддержит Америку.