Мир 04 мая 2023, 13:03 Китай предупредил о риске подрыва регионального мира из-за стремления НАТО в Азию МИД Китая: экспансия НАТО на восток и в Азию подорвет региональные мир и безопасность РИА «Новости»

Читать 360tv в

Стремление НАТО расширяться в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) подорвет региональные мир и безопасность, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Так он прокомментировала намерение руководства Североатлантического альянса открыть представительство в Японии, сообщил ТАСС.

«Продолжающаяся экспансия НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион и вмешательство альянса в региональные дела неизбежно подорвут мир и стабильность», — подчеркнула представитель китайского МИД.

Реклама

По словам Мао Нин, открытие японского представительства НАТО обострит ситуацию в регионе, на что должны отреагировать государства АТР.

Днем 3 мая газета Nikkei сообщила, что в следующем году в Токио планируют открыть первое в Азии представительство НАТО. Об этом во время январской встречи беседовали премьер-министр Японии Фумио Кисида и генсек организации Йенс Столтенберг, напомнили авторы статьи.

В 2023 году очередным членом альянса стала Финляндия. Китайские журналисты отметили, что обстановка в Европе после этого стала менее надежной.