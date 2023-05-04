04 мая 2023, 13:03
Китай предупредил о риске подрыва регионального мира из-за стремления НАТО в Азию
МИД Китая: экспансия НАТО на восток и в Азию подорвет региональные мир и безопасность
Стремление НАТО расширяться в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) подорвет региональные мир и безопасность, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Так он прокомментировала намерение руководства Североатлантического альянса открыть представительство в Японии, сообщил ТАСС.
«Продолжающаяся экспансия НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион и вмешательство альянса в региональные дела неизбежно подорвут мир и стабильность», — подчеркнула представитель китайского МИД.
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По словам Мао Нин, открытие японского представительства НАТО обострит ситуацию в регионе, на что должны отреагировать государства АТР.
Днем 3 мая газета Nikkei сообщила, что в следующем году в Токио планируют открыть первое в Азии представительство НАТО. Об этом во время январской встречи беседовали премьер-министр Японии Фумио Кисида и генсек организации Йенс Столтенберг, напомнили авторы статьи.
В 2023 году очередным членом альянса стала Финляндия. Китайские журналисты отметили, что обстановка в Европе после этого стала менее надежной.
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