19 февраля 2023, 13:51
Китай призвал США не подливать масло в украинский костер
МИД Китая: США должны помочь урегулировать конфликт на Украине
Власти США должны сделать все необходимое для политического урегулирования ситуации на Украине, а не продолжать подливать масло в огонь. С таким заявлением на встрече с государственным секретарем Энтони Блинкеном выступил член Политбюро, глава канцелярии комиссии по иностранным делам Ван И, его слова привела пресс-служба МИД.
«Являясь великой державой, США должны не подливать масла в огонь, а найти пути дипломатического урегулирования украинского кризиса», — сказал он.
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Ван И отметил, что США в ситуации на Украине ищут способы извлечения собственной выгоды.
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Ранее Блинкен отметил, что в Соединенных Штатах обеспокоены возможностью оказания Китаем помощи в проведении Россией специальной операции или в обходе санкционных ограничений. Он подчеркнул, что в этом случае для КНР наступят последствия.
Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявлял, что США не смогут одновременно эскалировать ситуацию на Украине и пытаться строить отношения с Китаем.
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