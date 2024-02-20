Мир 20 февраля 2024, 08:25 Китай предложил Гутерришу спросить мнение афганцев о новом спецпосланнике ООН МИД Китая призвал уважать суверенитет Афганистана Lev Radin/Keystone Press Agency/globallookpress

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Назначение спецпосланника ООН по Афганистану может положительно повлиять на контакты со страной только в том случае, если решение генсека организации Антониу Гутерриша одобрят афганцы и заинтересованные стороны среди соседей. Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом РИА «Новости» заявил специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн.

Он прокомментировал возможное назначение спецпосланника ООН по Афганистану, которое не учитывало мнение афганской стороны.

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«Чтобы настроить весь механизм или выбрать персоналии, мы должны получить согласие афганцев и заинтересованных сторон среди стран-соседей и в регионе, чтобы это реально могло работать», — отметил спецпосланник МИД.

Юэ Сяоюн выразил уверенность, что ООН играет конструктивную роль в Афганистане, а механизм с участием стран-соседей помогает вносить вклад в мир и стабильность в регионе. Специальный посланник МИД Китая добавил, что организации следует продолжать работу в этом направлении.

Он также сообщил, что КНР выражает готовность присоединиться к платформе с участием России, Ирана и Пакистана.

Ранее востоковед Станислав Тарасов рассказал, что дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке затронет множество стран, в том числе и Афганистан. По его словам, западные спецслужбы инициируют проблемы в регионе ради своих целей.