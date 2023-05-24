Мир 24 мая 2023, 22:34 Китай потопил авианосец США за три виртуальных залпа Китайские военные произвели виртуальную атаку гиперзвуковыми ракетами на авианосец США Викимедиа

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Китайские военные провели учения в симуляторе, в котором потопили американский авианосец «Джеральд Форд». Армия КНР использовала для этого 24 гиперзвуковых ракеты, сообщила газета South China Morning Post.

Авторы статьи написали, что результаты тренировок опубликовал китайский журнал «Технологии испытаний и измерений». Согласно сценарию программы, авианосец атаковали после пренебрежения к требованиям остановить движение к острову в Южно-Китайском море. Программу подготовили специалисты из Северного университета Китая.

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Смоделированные тренировки показали вероятность полного уничтожения ударной группы ВМС США Народно-освободительной армией Китая, при этом она использовала относительно малое количестве снарядов. По словам специалистов, для обхода оборонных возможностей судна Китаю хватило трех залпов ракет.

Китайские СМИ ранее назвали ракетный комплекс «Циркон» главным козырем президента России Владимира Путина. Главное преимущество «Циркона» в его неуязвимости для средства ПВО, отмечал в разговоре с «360» военный журналист Алексей Борзенко.