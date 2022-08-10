Российские ракеты «Циркон» могут потопить американские авианосцы за полчаса

Китайские СМИ назвали ракетный комплекс «Циркон» главным козырем Путина и заявил, что у США появился «повод для волнений». Главное преимущество «Циркона» в том, что он практически неуязвим для средства ПВО, пояснил «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — его речь.

Ракета эта покрыта тайной, как и гиперзвуковые технологии. Информации о ней очень мало, но самое главное преимущество „Циркона“ в том, что он практически не берется никакими средствами ПВО. Американские авианосцы могут быть потоплены „Цирконами“ за полчаса — час. Это абсолютное оружие на сегодняшний денью

Дело даже не в заряде, а в скорости этого комплекса. Там особая физика, связанная со скоростью и массой. Даже если зарядить в нее простую болванку, за счет своей скорости ракета может пробить любой авианосец насквозь. Но главное — аналогов этой системе нет.

США лучше «заткнуться»

Американцы пытались изобрести свои гиперзвуковые ракеты, но все закончилось неудачей: все 7—10 пусков показали, что ракеты нестабильны. А у в России — стабильны. Россия обогнала США в этой области на 15 лет.

Главная задача сейчас — произвести достаточное количество «Цирконов» для нужд российской армии. Вслед за ним уже разрабатываются новые модели.

Многие разработки нашего ракетного оружия уходят корнями в 70-е — 80-е годы. Тогда проблема упиралась в отсутствие электроники, которая управляла двигателем, траекторией, принимала моментальные решения. Сейчас проблем с этим нет, ничто не мешает взять те разработки и довести их до ума.

По стопам России пошел Китай — у него уже есть своя разработка гиперзвуковой ракеты, они запускали ее экспериментально, правда, пока неизвестны окончательные итоги.

Китайцы поддерживают нашу политику и идут за нами следом — и тоже обогнали американцев. Они поняли, что «Циркон» как гиперзвуковое оружие — вершина боевой ракетной цепочки. Вот и подчеркнули, что у России такое оружие есть, а американцам следовало бы заткнуться.