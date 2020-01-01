Китай построил первый собственный авианосец. Правда, он подозрительно похож на советского «Варяга»

Китайский Военно-морской флот в декабре пополнился первым авианосцем полностью собственного производства. Церемонию принятия корабля проводил председатель КНР Си Цзиньпин.

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая принял в свой состав авианосец «Шаньдун» 17 декабря. Церемония принятия проходила в порту городского округа Санья в провинции Хайнань, сообщила газета South China Morning Post.

В ходе торжественной церемонии Си Цзиньпин осмотрел почетный караул и встретился с военным персоналом корабля.

Корабль построен по проекту Type 001A. Проектирование авианосца велось с 2013 года, причем китайские специалисты могли взять за основу советский проект авианесущих крейсеров 1143.6 «Кречет».

Конструкторскую документацию Китай мог приобрести у Украины в 1990-х годах, когда покупал недостроенный авианесущий крейсер «Варяг». Он должен был превратиться в казино, но в итоге китайцы его все-таки достроили и направили во флот в качестве тренировочного корабля палубной авиации в 2012 году. В Китае «Варяга» переименовали в «Ляонин».

«Шаньдун» строили с 2015 года. По сравнению со своим украинским предшественником авианосец получился более длинным и высоким. Его длина 315 метров, а ширина 75 метров. Кроме того, на корабле установлено более современное оборудование. В остальном он похож на предшественника.

Авианосец способен развивать скорость до 31 узла, то есть 57 километров в час. На «Шаньдуне» установлены три артиллерийские установки 30 миллиметров и три пусковые установки зенитных ракет HQ-10.

В авиагруппу «Шаньдуна» входят 36 палубных истребителей J-15, два транспортных вертолета Z-18 и два многоцелевых вертолета Z-9.

Ожидалось, что судно будет введено в эксплуатацию в апреле, но его испытания заняли больше времени, чем предполагалось изначально. Авианосец отправился на первые морские испытания в мае 2018 года. Журналисты отмечают, что «Ляонин» проходил испытания 13 месяцев прежде, чем был введен в эксплуатацию.

Министерство обороны Китая намерено включить в состав флота в общей сложности четыре авианосца. Кроме «Ляонина» и «Шаньдуна», это два строящихся корабля по проектам Type 001A и Type 002.