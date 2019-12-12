NI назвал пять самых мощных флотов в мире. Россия вошла в список

«Первое место в списке неудивительно: ВМС США. Военно-морской флот США имеет наибольшее количество кораблей во всем мире. Он также выполняет самое большое разнообразие миссий и имеет самую большую зону ответственности», — утверждает автор статьи.

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По его словам, в мире больше нет такого флота, который имеет такой же охват, как ВМС США. Американские военные работают в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море и Персидском заливе.

Всего Штаты располагают девятью десантными кораблями, 10 авианосцами, 22 крейсерами и 62 фрегатами. Также у ВМС имеется 17 фрегатов и 72 подлодки.

На втором месте оказался флот Китая, у которого на вооружении есть один авианосец, три десантных транспорта, восемь атомных подлодок. Кроме того, у страны имеется 25 эсминцев, 42 фрегата и порядка 50 обычных субмарин.

Россия в рейтинге занята третью строчку. Автор отметил, что у страны осталось много боевой техники советского флота, хотя государство — сухопутная держава. Также постоянно идет обновление кораблей и модернизацией имеющихся судов.

Российские военные располагают одним авианосцем, пятью крейсерами, 13 эсминцами, 52 подлодками и 79 военными кораблями.

Предпоследнее место журнал отдал Великобритании, которая в последнее время сократила количество своего флота. Сейчас у королевства есть три десантных корабля, семь атомных подлодок, еще четыре — с баллистическими ракетами, а также 19 эсминцев и фрегатов.

Замыкает пятерку лидеров флот Японии с 46 эсминцами и 114 военными кораблями. При этом автор подчеркивает, что 16 японских подводных лодок считаются лучшими в мире.