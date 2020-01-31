Китай попал в «красный» список Госдепа США из-за коронавируса

Госдепартамент США включил Китай в «красный» список стран. Это значит, что посещение КНР крайне нежелательно для американцев. Причиной такого решения стал новый коронавирус.

Госдепартамент предупредил своих граждан, что США в любое время может ввести ограничения на поездки в Китай. Уже сейчас американские авиакомпании сократили число рейсов туда. Гражданам Соединенных Штатов, которые все еще находятся в КНР, рекомендовали уехать из страны.

Ранее Госдеп США в связи со вспышкой коронавируса разрешил своим дипломатам вместе с семьями уехать из Китая. Из Уханя эвакуировали 210 американцев. Об этом сообщил РБК.

Именно с китайского Уханя и началось распространение коронавируса. В декабре прошлого города там заболел местный житель, который вскоре умер. Сейчас инфекция распространилась по всей стране и за ее пределами. Случаи заражения зарегистрированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Австралии и других государства.

В России пока нет информации ни об одном заболевшем. Тем не менее российские власти приняли решение закрыть госграницу на Дальнем Востоке. По последним данным, жертвами коронавируса стали 213 человек, еще 9692 заболели. «360» собрал всю последнюю информацию, известную о вспышке вируса, в своем материале.