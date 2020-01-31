Коронавирус в России и мире. Главное на 31 января

ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой нового коронавируса. Это нужно, чтобы помочь странам со «слабой системой здравоохранения», заявили в организации. В США подтвердили первый случай передачи вируса от человека к человеку, а в Москве власти опровергают заражение.

Погибшие и пострадавшие в мире

В Китае число заразившихся вирусом 2019-nCoV достигло 9692 человек (больше чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире), 213 пациентов погибли. Больше всего заболевших в провинции Хубэй (более 6,1 тысячи, 204 смерти). Далее следуют регионы Чжэцян (428 заболевших), Гуандун (354) и Хэнань (278 инфицированных, двое погибших).

Ухань / twitter.com/ChuBailiang

За сутки в Хубэе, где впервые выявили вирус, от него умерли 42 пациента, врачи зарегистрировали 1200 новых больных, сообщил Минздрав страны.

До этого ВОЗ оценивала число заболевших в 7834 человек. Из них 7736 случаев приходилось на Китай, 98 — на другие страны. Еще у 12 тысяч человек подозревали новый вирус.

Заболевание в России

В Москве врачи обследовали группу китайских туристов из отеля Four Seasons. Источники СМИ сообщали, что 14 граждан Китая жаловались на недомогание, у восьми из них якобы была повышена температура. В итоге у одной туристки врачи нашли легкие признаки ОРВИ, у остальных путешественников заболеваний не выявили, заявили в депздраве столицы.

Также источник Mash сообщал, что у пациента одной из московских инфекционных больниц предварительно обнаружен коронавирус. В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой и в столичном департаменте здравоохранения эту информацию не подтвердили.

Граница с Китаем

С 31 января по 1 марта Россия ограничила движение через 16 железнодорожных и автомобильных пропускных пунктов на границе с КНР. На грузовые перевозки по железной дороге ограничение не распространяется.

Днем ранее в России перестали оформлять электронные визы китайцам на территории Дальнего Востока, Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как лечат заболевание

Вирус вызывает острый респираторный синдром, который может перерасти в воспаление легких. Специфического лечения нет. Пациентам назначают препараты от пневмонии. В постпредстве Китая при ООН сообщили о том, что 130 больных смогли успешно вылечиться от пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Китайские ученые исследовали геном вируса и пришли к выводу, что его переносчиком могли стать змеи, сообщила South China Morning Post. Наиболее вероятными переносчиками назвали два ядовитых вида — южнокитайского многополосого крайта и китайскую кобру. Змей в Китае нередко употребляют в пищу, распространение вируса началось к оптового рынка морепродуктов в городе Ухань провинции Хубэй.

В Китае, США и сразу в нескольких институтах России разрабатывают вакцину от коронавируса.

Как вирус распространяется по другим странам

Во Франции подтвердили шестой случай заражения коронавирусом. Заболел врач парижской частной клиники. В Азии мужчина контактировал с иностранцем, у которого также нашли 2019-nCoV.

В США зафиксировали первый в стране случай передачи коронавируса от человека к человеку. Всего на территории страны заболели шесть человек.

Помимо Китая заболевание выявили еще в 18 странах: в Таиланде, на Филиппинах, во Вьетнаме, Сингапуре, Камбодже, Индии, Малайзии, Непале, Корее, на Шри-Ланке, в Австралии, Германии, Франции, Канаде, ОАЭ, США, Финляндии и Японии.