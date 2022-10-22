Си Цзинпина переизбрали на третий пятилетний срок | 360°

Мир 22 октября 2022, 14:02 Си Цзинпина переизбрали на третий пятилетний срок Пресс-служба Кремля

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Утром 22 октября прошло заседание Коммунистической партии Китая (КПК). По его итогам Си Цзиньпина в третий раз избрали главой политического объединения, а экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул встречу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Это мероприятие стало собранием, завершающим 20-й съезд КПК. Оно прошло в Пекине, в Доме народных собраний.

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Причины досрочного ухода Ху Цзиньтао пока не уточняются. Он покинул место встречи при помощи двух молодых людей. После этого на его место никто не сел.

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Во время 20-го съезда КПК был принят ряд изменений в уставе партии. О них сообщил RT. В частности, члены политического объединения одобрили расширение основополагающего документа задачами по переорганизации Народно-освободительной армии Китая в «вооруженные силы передового мирового уровня».

Также в устав партии внесли дополнения о противодействии независимости Тайваня. Официальный представитель съезда КПК Сунь Ели заявил, что страна оставляет за собой право применения силы с целью ликвидации конфликта в регионе.