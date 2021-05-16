Китай пообещал Палестине поддержку в конфликте с Израилем

Китай поддержит восстановление «законных прав палестинцев» в конфликте с Израилем. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И.

«Китай продолжит оказывать твердую поддержку правому делу палестинского народа, который борется за восстановление своих законных прав, а также способствовать урегулированию существующих проблем посредством политического диалога», — приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова министра во время разговора с руководителем МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

Ван И подчеркнул, что в последние несколько лет право Палестины на создание независимого государства постоянно нарушается. Он призвал враждующие стороны остановить агрессию и вернуться к идее «двух государств для двух народов».

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился вечером 10 мая после постановления суда о выселении палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах. Столкновения на улицах переросли в военное противостояние, с обеих сторон есть жертвы.

В пресс-службе армии Израиля заявили, что с 10 мая палестинские радикалы выпустили с территории сектора Газа около 2900 ракет. Порядка 1150 из них перехватила система ПВО «Железный купол».