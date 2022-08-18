Китай показал, чем США отличаются от супергероя

Китай наглядно продемонстрировал, как на самом деле выглядят действия США на международной арене. Мнение американцев о собственном героизме расходятся с действительностью.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь разместил в Twitter пост-сравнение, в котором описал конфликты с непосредственным участием Соединенных Штатов.

Источник фото: Twitter

Дипломат упомянул бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Корейскую и Вьетнамскую войны, а также вторжение в Ирак и Афганистан. Не забыл Чжао Лицзянь также о военной кампании в Пакистане и югославском конфликте.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства заметил, что США полагают, будто бы действуют как супергерой и спасают мир. Но другие страны видят от американцев только разрушения и человеческие страдания.

«Каждому необходимо четко понимать, кто он есть на самом деле. И странам в том числе», — отметил в своем посте Чжао Лицзянь.