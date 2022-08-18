facebook_pixel
    18 августа 2022, 00:43

    Китай показал, чем США отличаются от супергероя

    МИД Китая припомнил США преступления в Ираке и Афганистане

    Александра Ломейко

    Китай наглядно продемонстрировал, как на самом деле выглядят действия США на международной арене. Мнение американцев о собственном героизме расходятся с действительностью.

    Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь разместил в Twitter пост-сравнение, в котором описал конфликты с непосредственным участием Соединенных Штатов.

    Китай показал, чем США отличаются от супергероя | Изображение 1Источник фото: Twitter

    Дипломат упомянул бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Корейскую и Вьетнамскую войны, а также вторжение в Ирак и Афганистан. Не забыл Чжао Лицзянь также о военной кампании в Пакистане и югославском конфликте.

    Представитель китайского внешнеполитического ведомства заметил, что США полагают, будто бы действуют как супергерой и спасают мир. Но другие страны видят от американцев только разрушения и человеческие страдания.

    «Каждому необходимо четко понимать, кто он есть на самом деле. И странам в том числе», — отметил в своем посте Чжао Лицзянь.