Лидер КНР Си Цзиньпин уверен, что в ближайшие 10-15 лет Китаю удастся «овладеть» США. Об этом заявил военным американский президент Джо Байден.

Президент США выступил перед американскими военными на объединенной базе в штате Вирджиния. Он рассказал, что провел с Си Цзиньпином столько времени, сколько ему не уделяли другие мировые лидеры.

«Двадцать четыре часа личных встреч только с ним и переводчиком, 17 тысяч миль путешествий с ним в Китае и здесь. Он убежденно верит, что Китай до 2030–2035 года овладеет Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения», — процитировала Байдена пресс-служба Белого дома.

Ранее Байден представил проект бюджета США на 2022 финансовый год. Расходы страны решили увеличить до рекордных шести триллионов долларов. Основными целями затрат на оборону назвали противостояние угрозам, исходящим от Китая и России. На эти нужны американский лидер попросил у конгресса 753 миллиарда долларов. При этом в 2021 году сумма была меньше на на 12,5 миллиарда долларов.