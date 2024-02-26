Мир 26 февраля 2024, 12:47 Китай оценил высказывание депутата Рады о готовности Украины воевать с КНР МИД Китая оценил слова депутата Гончаренко о готовности Украины воевать с КНР РИА «Новости»

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Блоковое противостояние не может обеспечить безопасность. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала высказывание депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о якобы готовности Украины «воевать с Китаем» на стороне американцев. Ее процитировало РИА «Новости».

«Я думаю, что украинский кризис преподал нам важный урок: блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность», — подчеркнула дипломат.

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Она напомнила, что Китай является крупной и ответственной державой. КНР продолжит вести конструктивную политику в урегулировании кризиса на Украине, резюмировала дипломат.

Гончаренко в интервью каналу CNN заявил, что республика готова отправлять своих военнослужащих, если между Соединенными Штатами и Китаем возникнет вооруженный конфликт. Украинские бойцы, по его словам, будут сражаться на стороне американцев. Также депутат заверил, что военные отправятся поддерживать США при конфликте с Ираном или Северной Кореей.