Мир 30 мая 2023, 02:50 Китай отказал США во встречи министров обороны WSJ заявила об официальном отказе Китая от встречи министров обороны КНР и США РИА «Новости»

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Китай отказал США во встречи министров обороны стран на региональном форуме по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. Об этом заявила The Wall Street Journal.

«Китай отклонил просьбу США о проведении встречи между их руководителями оборонных ведомств в кулуарах ежегодного форума по безопасности в Сингапуре в предстоящие выходные, сообщил Пентагон 29 мая», — уточнили журналисты.

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До этого американская сторона призвала китайское руководство организовать встречу главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Китая Ли Шанфу. По словам помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер, Остин надеется на открытую связь с Пекином, которую Вашингтон всячески пытается сформировать.

Он отметил, что Штаты приложили много усилий для этой цели. Они всегда зазывали на телефонные разговоры, предлагали встречи и были открыты к диалогу. Несмотря на это, китайская сторона всячески игнорировала попытки американцев, сообщила газета «Известия».

Пока Вашингтон пытался обратить внимание Пекина на себя, российский министр обороны Сергей Шойгу получил приглашение в Китай. Также в апреле глава Минобороны КНР встретился с ним в Москве. Этот визит стал первой зарубежной поездкой китайского министра после назначения на должность.