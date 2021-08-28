Китай осудил доклад разведки США о происхождении коронавируса

Китайское посольство в США назвало доклад американской разведки о происхождении коронавируса неубедительным и решительно осудило заявления, что Поднебесная пыталась препятствовать расследованию. Об этом сообщили на сайте дипмиссии.

Китай назвал доклад сфабрикованным. Посольство КНР заявило, что выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые, а не эксперты из разведки.

Дипломаты осудили заявления о попытках Китая препятствовать расследованию и нежелании делиться информацией о коронавирусе с международным сообществом.

Доклад США назвали свидетельством того, что американские власти хотят пойти по пути политических манипуляций. Он основан на презумпции вины и рассчитан только на то, чтобы сделать Китай козлом отпущения, заключили в посольстве.

Разведка США ранее в своем докладе пришла к выводу, что коронавирус не разрабатывался как биологическое оружие, и что власти КНР не располагали сведениями о вирусе до вспышки ковида. Однако разведсообщество США не пришло к единому мнению о происхождении вируса.