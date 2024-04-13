13 апреля 2024, 07:12
Китай опроверг участие в конфликте на Украине
Посольство Китая в США: Пекин не поставляет оружие ни России, ни Украине
Китай прилагает все необходимые усилия для политического урегулирования конфликта на Украине и не занимает в нем определенной стороны. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй.
Таким образом он ответил на публикации американских СМИ о том, что китайская сторона увеличила поставки в Россию машиностроительного оборудования, высокотехнологической продукции и электроники для поддержки ее деятельности на Украине.
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«Мы не является вовлеченной в украинский кризис стороной. Мы выполняем свою конструктивную роль для поддержки политического урегулирования конфликта и не предоставляем ни одной из сторон оружие», — отметил Пэнъюй.
Дипломат также призвал США не превращать обычные отношения России и Китая в «козла опущения».
Ранее в Китае предложили организовать свою мирную конференцию и выразили готовность предоставить все условия для переговоров России и Украины.
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