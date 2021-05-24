Китай опроверг сообщение о ковиде у вирусологов из Уханя до пандемии

Информация о заражении трех сотрудников Уханьского института вирусологии SARS-CoV-2 в ноябре 2019 года — это фейк. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД КНР.

Ранее издание The WalI Street Journal со ссылкой на отчет разведки США написало, что как минимум трое ученых из Института вирусологии в Ухане тяжело болели ковидом до пандемии. По данным газеты, китайские ученые обратились в больницу с симптомами, которые могли указывать как на заражение коронавирусом, так и на обычное сезонное заболевание.

Этот материал вышел накануне заседания руководящего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на котором будут обсуждать следующие этапы расследования происхождения коронавируса.

Вспышка коронавируса началась в Ухане в декабре 2019 года. Через несколько месяцев ВОЗ объявила о пандемии. С того момента в мире выявили более 167 миллионов случаев заражения коронавирусом. От ковида умерли 3 463 982 жителя Земли. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В России сейчас идет масштабная вакцинация, которую планируют закончить уже осенью — после формирования коллективного иммунитета.