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    24 мая 2021, 11:12

    Китай опроверг сообщение о ковиде у вирусологов из Уханя до пандемии

    Андрей Иванов

    Информация о заражении трех сотрудников Уханьского института вирусологии SARS-CoV-2 в ноябре 2019 года — это фейк. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД КНР.

    Китай опроверг сообщение о ковиде у вирусологов из Уханя до пандемии

    Ранее издание The WalI Street Journal со ссылкой на отчет разведки США написало, что как минимум трое ученых из Института вирусологии в Ухане тяжело болели ковидом до пандемии. По данным газеты, китайские ученые обратились в больницу с симптомами, которые могли указывать как на заражение коронавирусом, так и на обычное сезонное заболевание.

    Этот материал вышел накануне заседания руководящего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на котором будут обсуждать следующие этапы расследования происхождения коронавируса.

    Вспышка коронавируса началась в Ухане в декабре 2019 года. Через несколько месяцев ВОЗ объявила о пандемии. С того момента в мире выявили более 167 миллионов случаев заражения коронавирусом. От ковида умерли 3 463 982 жителя Земли. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В России сейчас идет масштабная вакцинация, которую планируют закончить уже осенью — после формирования коллективного иммунитета.