Китай объявил о необходимости активизировать военное обучение и боевую подготовку

Власти Китая считают, что в 2022 году в стране необходимо активизировать военное обучение и боевую подготовку. Это следует из социально-экономического плана развития страны.

«Необходимо… проявлять решимость и гибкость в развертывании военной борьбы, защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая», — приводит РИА «Новости» выдержки из документа.

В социально-экономическом плане развития страны говорится, что стране следует сформировать систему управления, которая направлена на модернизацию вооружения и военной техники.

Согласно проекту бюджета, КНР в 2022 году увеличит военный бюджет на 7,1% — до 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов). Решение увеличить его связано со стремлением властей Китая «претворить в жизнь военно-стратегический курс новой эпохи», а также поддержать модернизацию вооруженных сил.

В конце ноября лидер КНР Си Цзиньпин уже заявлял, что военнослужащие страны должны усилить подготовку по участию в боевых действиях. По его словам, военная подготовка — это постоянная и главная задача армии. Это основной способ повышения боевой эффективности.