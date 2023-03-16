16 марта 2023, 18:41
Китай обеспокоил возможный выход украинского кризиса из-под контроля
Глава МИД Китая заявил Кулебе об опасениях из-за затягивания кризиса на Украине
Власти Китая обеспокоены затягиванием кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Помимо этого, в Пекине опасаются, что из-за эскалации ситуация выйдет из-под контроля, сообщило РИА «Новости».
По словам Цинь Гана, Китай надеется на то, что все стороны будут сохранять спокойствие, рациональность и сдержанность, а также возобновят мирные переговоры, какими бы трудными они ни были.
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Он напомнил, что КНР всегда занимала объективную и справедливую позицию по украинскому вопросу и стремилась содействовать примирению и проведению переговорного процесса.
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Глава МИД Китая добавил, что страна продолжит придерживаться этой позиции.
Несколькими днями ранее The Wall Street Journal написала, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Путиным. При этом в Министерстве иностранных дел Китая эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
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