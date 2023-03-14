Мир 14 марта 2023, 11:28 МИД КНР прокомментировал информацию о встрече Си Цзиньпина и Зеленского МИД Китая не подтвердил и не опроверг планы Си Цзиньпина поговорить с Зеленским РИА «Новости»

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МИД Китая не конкретизировал информации о планах председателя КНР Си Цзиньпина провести встречу с президентом Владимиром Зеленским в онлайн-формате. Об этом сообщил ТАСС.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ответил на вопрос о возможном контакте Си Цзиньпина и Зеленского «с трех сторон», не сказав ничего конкретного.

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Он напомнил о тесных контактах на всех уровнях между Китаем и Россией. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что позиция КНР по украинскому кризису всегда была ясной и политики поддерживают связь со всеми сторонами конфликта.

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«Китай всегда придерживался внешней политики по поддержанию мира во всем мире и содействию общему развитию», — заключил Ван Вэньбинь.

Накануне стало известно, что США призвали Си Цзиньпина проговорить с Зеленским об Украине. Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с украинским лидером.