Мир 15 сентября 2023, 01:01 «Китай не так уж и сильно уважает вас». Байден рассказал о разговоре с Путиным Байден сказал Путину, что Китай «не так уж и уважает» Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден поделился воспоминаниями о своем разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в июле 2021 года в Женеве. Во время этой встречи американец заявил, что Пекин «не так уж и уважает» Москву, сообщило РИА «Новости».

Байден сообщил, что во время женевской встречи у него с Путиным зашел разговор о стратегической стабильности. По его словам, глава государства заявил, что Соединенные Штаты ждут, что Россия привлечет к этим переговорам Китай.

Реклама

«Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай… У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас», — рассказал Байден.

В конце июля Путин заявил, что США, НАТО и Украина сами отказались от переговоров с Россией. Глава государства напомнил, что в основе конфликта лежит создание угроз безопасности России. Но американская сторона и НАТО не хотят диалога.