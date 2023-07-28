Спецоперация 28 июля 2023, 14:29 США, НАТО и Украина сами отказались от переговоров с Россией – Путин Президент Путин: США, НАТО и Украина сами отказались от переговоров с Россией kremlin.ru

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Россия готова к переговорам, но США, НАТО и Украина от них отказываются. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, написал ТАСС.

«Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры», — сказал он.

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Глава государства напомнил, что в основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО. Но американская сторона и военно-политический блок не хотят диалога. Киевский режим мирного обсуждения не хочет вовсе. Украинский лидер Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией.

Украинский кризис остается острой проблемой, и Россия не уходит от ее рассмотрения. Мирную инициативу стран Африки по разрешению кризиса на Украине приняли в России с уважением и рассмотрят.

Сейчас Зеленский оказался в трудном положении. Украинское контрнаступление не имеет успехов, а значит у Запада может пропасть желание спонсировать киевский режим, писал «Царьград». Однако поддержки от США Украина лишиться только после того, как нынешний президент Джо Байден уйдет в отставку, считают эксперты. Администрация Байдена, приверженец ура-патриотизма, не хочет слезать с «боевого коня».