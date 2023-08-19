Мир 19 августа 2023, 04:42 Китай не позволит США создавать военные блоки в Азии Посольство КНР в США: Китай будет противостоять попыткам создавать военные блоки в Азии Pxhere

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Китай будет противостоять попыткам США создавать военные блоки в Азии и ожидает такой же позиции от других стран региона. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство КНР в Вашингтоне.

«Мы полагаем, что попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона», — говорится в письменном комментарии посольства КНР.

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Такое заявление дипмиссия сделала в ответ на проведение трехстороннего саммита США, Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде. Повестка этих переговоров строилась вокруг противостояния с Россией, Китаем и КНДР.

В частности, по результатам встречи власти США, Японии и Южной Кореи договорились ввести скоординированные санкции против России, чтобы сократить зависимость от ее энергоносителей.