Китай назвал условие для участия в переговорах по СНВ

Китай может участвовать в трехсторонних переговорах по разоружению с Россией и США. Однако для этого Вашингтон должен дать согласие на сокращение своего ядерного арсенала до уровня Пекина. Такое заявление сделал директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Мы спрашивали США: когда вы просите Китай присоединиться к трехсторонним переговорам, что вы конкретно имеете в виду? Есть два пути достичь паритета в этом вопросе: Китай увеличит свой ядерный арсенал до уровня США или вы готовы снизить до нашего уровня», — сказал Цун. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, Штаты до сих пор не дали ответ на этот вопрос. Если американские власти снизят уровень до уровня КНР, то Пекин «будет счастлив» уже на следующий день начать участие в переговорах, добавил представитель МИД Китая. Однако дипломат считает, что этого не случится.

Он отметил, что Китай выступает за продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и РФ. На основе документа страны должны продолжить сокращать ядерный арсенал.

СНВ-3 подписали в 2010 году, его срок истечет в 2021 году. Это единственный действующий договор между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Штаты пока не говорили, будут ли продлевать документ. Однако администрация американского президента не раз подчеркивала, что хочет подписать трехстороннее ядерное соглашение с Китаем и Россией. Глава МИД РФ заявлял, что страна хочет продлить договор, но без предварительных условий.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что весь год США удавалось сдерживать «агрессивные действия» России и Китая.