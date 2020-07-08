В Пентагоне отчитались об «успешном сдерживании» России

За прошедший год Пентагон «сдержал агрессивные действия» России и Китая. С таким заявлением выступил глава Пентагона Марк Эспер, когда представлял доклад о своей деятельности на посту министра обороны США за год.

«За прошедший год министерство … сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая», — заявил Эспер в опубликованном на сайте Пентагона по случаю его годовщины видео. Его слова цитирует РИА «Новости».

Эспер привел в пример и другие успехи за год на посту главы американского военного ведомства — проведение или поддержка контртеррористических операций, в результате которых «с поля боя были устранены десятки ключевых террористов». Кроме того, глава Пентагона рассказал о торговле в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море и о сохранении свободы мореплавания.

В апреле 2020 года Эспер поручил выделить 545 миллиона долларов для строительства стены на границе США и Мексики. Ранее эти средства направляли на программы в Норвегии, Германии, Испании и других стран, которые создавались для «укрепления союзников и подрыва растущего влияния России на континенте».