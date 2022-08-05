Китай назвал ядерный арсенал США угрозой для мира

Ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности. Об этом заявила делегация Китая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Являясь ядерной сверхдержавой, США располагают огромным ядерным арсеналом, который по-прежнему угрожает региональному и международному миру и безопасности», — сказал один из представителей Китая. Цитату привел ТАСС.

Как подчеркнули члены делегации, Китай поддерживает существование минимального ядерного потенциала, необходимого для защиты национальной безопасности. Они добавили, что контроль над вооружениями между Китаем и США нельзя установить без учета всего комплекса отношений стран.

«Китай никогда не участвовал и не будет участвовать в гонке вооружений», — заключила делегация.

Ранее спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман отмечал, что власти страны не размещают ядерные ракеты наземного базирования за пределами национальной территории. По его словам, США не используют ядерное оружие для продвижения политики безопасности.