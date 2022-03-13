Советник президента США пригрозил Китаю последствиями за помощь России

Китай настигнут последствиями в том случае, если он станет активно помогать России. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова прозвучали в эфире CNN.

«Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери», — заявил Салливан.

Он подчеркнул, что в случае оказания помощи России КНР будут ждать определенные последствия. При этом Салливан отказался отвечать на вопрос о том, будут ли введены против Китая в этой случае какие-либо санкции.

Санкционное давление на Россию со стороны США, Евросоюза и ряда стран мира было серьезно усилено после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денафицикации Украины.