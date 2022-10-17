Китай нарастил поставки бракованных микрочипов в Россию | 360°

Мир 17 октября 2022, 09:35 Поделиться Telegram

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Viber Китай нарастил поставки бракованных микрочипов в Россию «Коммерсант»: в России объем поставок китайских микрочипов с браком вырос до 40% freepik

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В России доля бракованных микрочипов из Китая взлетела с 2% до 40%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в отрасли.

Сообщается, что российские компании в последнее время оказались вынуждены переориентироваться на неофициальные каналы ввоза электроники, в результате конечная стоимость отечественного электрооборудования выросла вдвое, а сроки производства растянулись.

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По словам топ-менеджера крупного российского производителя электроники, нарушения в логистике породили нехватку комплектующих. Она возникла сначала из-за пандемии, а затем усилилась в результате санкций. Производители вынуждены закупаться у неавторизованных поставщиков, не отвечающих за качество продукции.

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Генеральный директор Центра современной электроники Иван Покровский заверил, что увеличение процента брака в поставках не стало тенденцией — это задело лишь отдельные компании. А в Министерстве промышленности и торговли заявили, что данные об увеличении бракованных поставок комплектующих не поступали.

Ранее Министерство иностранных дел КНР призвало находящихся на Украине китайцев покинуть страну. Китайское посольство пообещало помочь с эвакуацией.

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