МИД Китая призвал своих соотечественников покинуть Украину — Global Times | 360°

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МИД Китая призвал своих соотечественников покинуть Украину — Global Times

Global Times: МИД Китая призвали своих соотечественников срочно покинуть Украину

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Китайцев, находящихся на Украине, попросили немедленно покинуть эту страну. Такой призыв обнародовало министерством иностранных дел КНР. Об этом сообщило издание Global Times в своем Twitter-аккаунте.

«В связи с нынешней ситуацией с безопасностью на Украине министерство иностранных дел Китая и посольство Китая на Украине призывают граждан Китая, находящихся в стране, усилить меры предосторожности и эвакуироваться», — привели «Известия» слова сообщения.

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Китайское посольство, как добавляется в заявлении, окажет помощь в организации эвакуации нуждающихся людей.

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Китай разоблачил подоплеку конфликта на Украине. Его спровоцировала политика экспансионизма и империализма, которой увлеклись Соединенные Штаты. Так считает декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь. Военная гегемония НАТО, по его словам, никогда не прекращалась. Штаты уже нарушали порядок на Ближнем Востоке войной в Ираке, поддерживали конфликт в Сирии. Америка даже попыталась внести напряженность в отношения КНР с Россией. Здесь США использовали отработанную в период холодной войны стратегию сдерживания.

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