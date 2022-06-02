Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится к худшему сценарию развития тайваньского вопроса из-за опасности военного вмешательства со стороны США. Об этом написала китайская газета Global Times, ссылаясь на осведомленного военного эксперта КНР, который пожелал остаться анонимным.

«И Япония, и Соединенные Штаты вынашивают планы вмешательства в урегулирование вопроса Тайваня военными методами, поэтому НОАК будет проводить больше военных учений с учетом худшего сценария», — сообщил эксперт.

Только за последний месяц китайские Вооруженные силы трижды устраивали масштабные маневры в районе Тайваня — и это при том, что повышенную активность китайских войск можно назвать редким явлением, отметил собеседник газеты. Соединенным Штатам «не следует недооценивать решимость НОАК, ее способность защищать суверенитет, безопасность и территориальную целостность Китая», подчеркнул эксперт.

Китайский специалист по стратегическим вооружениям Сун Чжунпин также добавил, что КНР «не теряют время и готовятся к военному конфликту». Вооруженное столкновение в Тайваньском проливе становится «все более возможным», заметил Чжунпин.

Накануне официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил США о «серьезных последствиях» поддержки сторонников «так называемой независимости» Тайваня.