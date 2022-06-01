КНР предупредила США о последствиях поощрения сепаратизма на Тайване

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил США о «серьезных последствиях» поощрения сепаратистов на Тайване. Об этом написал ТАСС.

Лицзянь отметил, что американская сторона стала чаще «предпринимать различные действия по тайваньскому вопросу» и негласно поддерживает сторонников «так называемой независимости Тайваня».

«Это опасно для Тайваня и будет иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов», — заявил представитель МИД КНР.

Ранее СМИ сообщили, что США и Тайвань планируют объявить о переговорах по углублению экономических связей, в частности по работе с цепочками поставок, упрощению процедур торговли, товарообороту сельхозпродукции.

По мнению председателя Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Ивана Мезюхо, противостояние США и Китая неизбежно. В беседе с «360» эксперт не исключил и военного участия Соединенных Штатов в защите Тайваня.